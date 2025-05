La stagione 2024/2025 non è ufficialmente terminata ma alcune società preparano la prossima in anticipo. La prima ad aver annunciato il nuovo allenatore è il Villasimius (Eccellenza) che ha chiamato Antonio Prastaro che aveva condotto la squadra sarrabese nel massimo campionato regionale nel torneo 2022/2023.

L’ex Muravera e Nuorese è subentrato a Nicola Manunza, annunciato nuovo allenatore della Ferrini Cagliari. Prenderà il posto di Pierpaolo Mura, artefice della salvezza della compagine blucerchiata e che resterà nella società, probabilmente nel ruolo di vice di Manunza. Ivan Cirinà lascia la Nuorese dopo averla portata al sesto posto.

In Promozione, il Calcio Pirri ha comunicato al tecnico Paolo Busanca l’intenzione di chiudere un ciclo durato tre anni, segnato da grandi traguardi. All’ex allenatore dell’Atletico Calcio non mancheranno sicuramente le richieste. Molto preparato capace di valorizzare tantissimi giovani. Si dividono le strade pure tra l’Uta e il tecnico Carlo Saba che lascia dopo quattro stagioni. Domenica scorsa i gialloverdi hanno conquistato la salvezza al termine del playout contro l’Idolo. Anche il Selargius è a caccia di un nuovo mister dopo l’addio di Franco Giordano.

In Prima categoria, il neo promosso Decimo 07 ha annunciato al tecnico Alberto Melis la volontà di cambiare. Per Melis, già contattato da squadre di Promozione e Prima, è stata la terza promozione dopo quelle con Pirri e Città di Selargius. L’allenatore della Juniores del Pirri, Davide Puddu, ex giocatore del Cagliari, è pronto per un’avventura in una prima squadra. In Prima categoria l'allenatore Angelo Padiglia potrebbe passare la mano al figlio Mauro, allenatore in seconda e responsabile del settore giovanile. Lui potrebbe fare il direttore sportivo.

