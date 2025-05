Chiusa anche la regular season del girone Sud nel torneo di Divisione Regionale 2 di basket. Delineata così la griglia playoff per le prime 8 classificate. Per le rimanenti 8 stagione chiusa. Al Nord, invece, grande attesa per la “Final 4”, prevista per il weekend.

Ultime battute. A chiudere il quadro delle gare della prima fase, le vittorie esterne di Sinnai e Condor Monserrato. Il quintetto allenato da Tony Atella espugna il parquet del Jolly Dolianova per 72-78 e conquista la seconda posizione in classifica. Arrivo a pari punti con il Cus Cagliari (a quota 50), ma Sinnai che ha una migliore differenza punti negli scontri diretti. Nella gara contro il Jolly, la compagine ospite porta a casa la vittoria dopo aver chiuso avanti all’intervallo (35-38 al 20’). Ai padroni di casa non sono bastati i 22 punti di Murru per portare a casa il successo. Il Condor, invece, vince a Marrubiu per 48-64. Monserratini che allungano già dopo 20’ (25-32) e chiudono poi sul +14 di massimo vantaggio. Condor che chiude con Paulis autore di 17 punti.

Classifica. La graduatoria finale vede Assemini chiudere in vetta con 54 punti. La classifica finale al completo: Basket Assemini 54 punti; Sinnai e Cus Cagliari 50; Jolly Dolianova 42; Azzurra Oristano 40; Carloforte e Poetto Gruppo Ena 38; Genneruxi 34; La Casa del Sorriso Su Planu e Condor Monserrato 30; Atletica Serramanna 26; San Salvatore Selargius e Elmas 14; Marrubiu 10; Primavera Gonnosfanadiga 6; Beta Pirri 2.

Post Season. Playoff che partiranno tra il 31 maggio e l’1 giugno. Previsti i quarti di finale con gara unica in casa della migliore classificata al termine della regular season. Gli accoppiamenti: Assemini-Genneruxi; Sinnai-Poetto Gruppo Ena; Cus Cagliari-Carloforte; Jolly Dolianova-Azzurra Oristano.

Nord. Nel fine settimana la “Final Four” nel girone settentrionale. A Porto Torres (palazzetto “Città Unite”), sabato le semifinali e domenica la finalissima. Il programma: alle 18 la prima semifinale tra New Basket Ploaghe e Innovyou Sennori; alle 20 i padroni di casa (e imbattuti in stagione) del CMB Porto Torres sfideranno la Masters Sassari. La finalissima è fissata per domenica, con inizio alle 20.

