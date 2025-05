Una Hac Nuoro determinata e mai doma ha vinto in serata il primo incontro della Final6 di pallamano che mette in palio due posti nella A1 femminile.

Le nuoresi sono inserite nel B, che al momento guidano grazie al 23-24 messo a referto contro il Mestrino. Domani, alle 17, torneranno in campo, sempre a Chieti, ma contro il Taufers, che oggi è stato spettatore interessato. Nel gruppo A, intanto, Trapani conduce dopo il 33-30 su Chiaravalle, a zero come Schenna, oggi alla finestra. Dopo i match di domani e sabato, le prime due di ogni girone accederanno alle due finali, in programma alle 10 e alle 12 di domenica.

La gara. Nuoresi costrette a inseguire, ma il 4-1 siglato dalle venete al 9’ e il 10-6 confezionato al 20’ non le hanno destabilizzate. Le ragazze allenate da Roberto Deiana sono rimaste in scia e, pur avendo passato il primo tempo a inseguire, al 27’ hanno impattato, 12-12, grazie alla rete di Florencia Calabro. Arrivata all’intervallo sul 13-13, l’Hac Nuoro Germancar è ripartita col piede giusto e, nonostante il Mestrino abbia sventato diversi tentativi di fuga delle barbaricine, e sia riuscito a riavvicinarsi fino al 23-24 a 2’ dalla sirena, le nuoresi non hanno mollato e la parata di Viljakainen allo scadere ha consentito di mettere a referto un successo pesantissimo.

A Gold. Mentre in campo, a Chieti, la Hac Nuoro è fautrice del proprio destino, in A Gold la Raimond Sassari si concentra sul mercato dove è, come di consueto, attivissima per costruire un roster degno delle proprie ambizioni tricolori. E così, dopo la firma dei due pivot Raoul Bargelli (al ritorno in rossoblù) e Marco Campagna, francese di origini siciliane, oggi è stato annunciato un nuovo arrivo. Si tratta Octave Touvrey, 21enne transalpino che arriva dall’Usdv come Campagna e può giocare in tutte le posizioni della prima linea, abile in difesa e jolly offensivo.

Tourvey non ha nascosto il proprio entusiasmo: “Ho scelto di venire a Sassari una volta apprese le ambizioni del club, la Raimond sarà una squadra costruita per lottare ad alti livelli in tutte le competizioni alle quali parteciperà. Ho avuto modo di parlare con il coach e con la dirigenza, le loro parole mi hanno motivato ulteriormente. Voglio aiutare questo club a vincere il più possibile e, al contempo, sono convinto che questa esperienza mi sarà di grande aiuto nel mio percorso di crescita.

Soddisfatto anche il ds Andrea Giordo: “Abbiamo scelto Touvrey in quanto profilo giovane, ma di grandi qualità e con grandi margini di crescita. Octave è un giocatore polivalente che può giocare in tutte le posizioni della prima linea, alle sue peculiarità da jolly offensivo va aggiunta un’ottima applicazione difensiva. Ho avuto modo di parlare con un ragazzo “affamato” che ha tanta voglia di migliorare, un acquisto di prospettiva in ottica di un progetto pluriennale che ci consenta di costruire un roster che non debba cambiare tanto di stagione in stagione”.

© Riproduzione riservata