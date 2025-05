È in programma domani, a Oristano, la seconda assemblea sportiva organizzata dalla Tharros.

Nei locali della Società di Mutuo Soccorso, in via Solferino a Oristano, dalle 18.45, l’incontro “Aperti al Futuro 2”, il secondo appuntamento, dopo quello di inizio maggio, per parlare delle prospettive e progettare assieme alla città il futuro della gloriosa società biancorossa.

Una riunione che sarà occasione per parlare del presente e delle prospettive per il sodalizio biancorosso, in cui potrebbero emergere delle novità, riguardo alla situazione attuale, alla possibilità di nuovi ingressi a livello societario e, soprattutto, alla pianificazione delle celebrazioni per i 120 anni, che dovrebbero ricadere per la metà di giugno.

Un’assemblea che sarà aperta alla partecipazione di tutti coloro interessati al futuro della società oristanese.

© Riproduzione riservata