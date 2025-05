Retrocesse in Eccellenza senza neppure la possibilità di incassare il contributo previsto dalla Lega nazionale dilettanti per il concorso “Giovani D valore” 2024-25".

Un premio riservato alle società che hanno utilizzato più giovani fuoriquota nelle prime 28 gare della stagione di Serie D. che premia i club che hanno utilizzato maggiormente i fuoriquota nell'arco delle prime 28 giornate di campionato. Nel girone G le società più virtuose classificandosi al secondo posto (l'Uri) e la quarta posizione la Cos, rispettivamente con 835 e 753 punti. Retrocesse in Eccellenza sono uscite anche dalla graduatoria guadagnata sul campo perdendo un ben gruzzolo di euro. L'Olbia con 263 punti è salita invece al terzo posto guadagnosi un contributo di 20mila euro.

Il progetto "Giovani D Valore" della Lnd ha consnetito di premiare cinque società per ogni girone per un totale di 1.035.000 euro: 50.000 euro per le squadre classificate al primo posto, 30mila per le seconde, 20mila per le terze, 10mila per le quarte e 5mila per le quinte. L'Atletico Uri ha perso 30mila euro. La Cos, 10mila euro. Dopo le retrocessioni, per loro, anche la beffa, visto comunque i giovani li hanno schierati, eccome. Ma il regolamento è il regolamento.

