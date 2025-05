A due giornate dalla chiusura dei giochi, il Villaperuccio si conferma in testa al girone A di Terza categoria. Domenica scorsa, capolista corsara (2-7) sul campo del Parco Cross Città di Serrenti. Resta a due lunghezze il Teulada che ha espugnato (0-2) il campo della Polisportiva Pimentel.

Al terzo posto, a meno tre dalla vetta, il Carloforte che ha travolto (1-8) l’Arresina ottenendo la quindicesima vittoria di fila. È l’unico girone nel quale ancora non si conosce la squadra che andrà direttamente in Seconda categoria. Il Villaperuccio è chiaramente favorito.

In corso anche i gruppi C e E. Nel raggruppamento oristanese, vinto dall’Oratorio Terralba (vittorioso 1-6 contro il Palmas), nella terzultima giornata alla Narboliese è bastato il pari (2-2) in trasferta con l’Orotelli per staccare in seconda posizione il Siamanna, sconfitto (1-0) dalla Virtus Villaurbana.

Nel gruppo E stravinto dal Monte Muros, è caduto (0-1) il Turalva (seconda forza) sul campo della Folgore Polisportiva. In terza posizione, a due punti dalla seconda piazza, c’è il Nughedu che ha battuto (1-2) El Pensador scavalcando la Nulese che ha perso (2-1) ed è stata agganciata dalla Morese. La capolista ha ottenuto la ventesima vittoria (0-2) contro il Caniga Sassari (0-2).

