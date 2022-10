Vacanze finite nei principali campionati regionali di basket. Non fa eccezione il torneo di serie D regionale che nel weekend presenta il programma della prima giornata.

Il campionato. Saranno ben 15 le compagini al via. Quasi un ritorno al passato, quando era l’abitudine avere una quantità così numerosa di squadre al via. La formula prevede un girone unico, con una prima fase nella quale sono previste gare di andata e ritorno; la prima alla fine della stagione regolare sarà promossa in C Silver, mentre dalla seconda alla quinta sono previsti i playoff per la seconda promozione in palio. La fine della regular season è fissata per il fine settimana del 13 e 14 maggio, con le sole pause in occasione delle festività natalizie (Natale e Capodanno) e pasquali.

Incertezza. Il secondo torneo regionale nasce sotto il segno dell’equilibrio. Tra le partite della prima giornata spicca l’incrocio tra Astro e San Salvatore, entrambe a lungo in vetta nella scorsa stagione e con Roberto Frau, nuovo coach dell’Astro che fino a pochi mesi fa era alla guida dei selargini; altra sfida di interesse è quella tra Visionottica Carbonia e Oristano Basket: la prima è la finalista dello scorso giugno, mentre gli oristanesi si presentano con numerosi rinforzi a disposizione di coach Roberto Sar. Promette spettacolo anche l'incrocio tra la matricola Masters Sassari e San Sperate.

Il programma. Tra oggi e domani le sfide della prima giornata. Ecco il programma completo: Assemini – La Casa del Sorriso Su Planu, oggi alle 19.15; Masters Sassari – San Sperate, domani ore 18; Astro – San Salvatore, domani ore 18; Santa Croce Olbia – Innoviu Sennori, domani ore 19; Coral 93 – Dinamo 2000 (12/10); Visionottica Carbonia – Oristano Basket, oggi alle 18.30; Genneruxi – CMB Alghero, oggi alle 18. Riposa Carloforte.

