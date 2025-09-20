Serie D, l'Olbia festeggia la prima vittoria e mette nel mirino l'Atletico LodigianiRagatzu e Deiana Testoni piegano la Palmese
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
La trasferta di Pomigliano D’Arco sorride all’Olbia, che piega 2-0 la Palmese nell’anticipo della 3ª giornata di Serie D e si regala il primo successo stagionale dopo il brutto kappaò in Coppa Italia, con conseguente eliminazione al primo turno, e i due pareggi in campionato.
Merito di un avvio irresistibile, caratterizzato dall’uno-due micidiale Ragatzu-Deiana Testoni, e della capacità di tutta la squadra di saper soffrire di fronte al ritorno dell’avversario. Al 6’ il capitano dei bianchi sigla il vantaggio su assist di Maspero, tempo 5’ Deiana Testoni raddoppia dagli sviluppi di una rimessa laterale con un gran destro a giro dal limite.
I galluresi sono bravi a opporsi alla pari punti formazione campana, determinata a non soccombere e pericolosa in un paio di occasioni, che solo la guardia altissima di Perrone riesce a vanificare: prima dell’intervallo il portiere dell’Olbia disinnesca D’Angelo, dopo (al 14’ della ripresa) Galesio da distanza ravvicinata. Da segnalare il tris sfiorato da Ragatzu su punizione al quarto d’ora.
Espugnato all’inglese lo stadio “Ugo Gabassi”, e con 3 punti in più in classifica, la squadra di Giancarlo Favarin guarda adesso con fiducia al turno infrasettimanale, che la opporrà mercoledì in casa all’Atletico Lodigiani. Pronta a regalarsi, e a regalare al suo pubblico, nuove soddisfazioni.