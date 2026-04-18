La classifica parla chiaro: domani al Nespoli contro il Trastevere l’Olbia si gioca una fetta importante di futuro. Nella sfida con la vice capolista del girone G i bianchi proveranno a conquistare punti utili a rientrare in corsa per i playout, nella consapevolezza però che per abbandonare il penultimo posto, che occupano oggi con 29 punti, e la zona retrocessione diretta le altre davanti dovranno frenare.

Ieri, attraverso i canali social del club, Romolo Putzu, difensore e leader dell’Olbia, è intervenuto per chiedere il sostegno del pubblico in un momento cruciale della stagione: a tre giornate dalla fine del campionato di Serie D un passo falso potrebbe costare caro alla squadra di Daniele Livieri. “Non chiediamo di essere applauditi, ma di starci vicino e sostenerci per uscire insieme da questo momento”, le parole di Putzu, che dopo essersi assunto le responsabilità a nome della squadra per le ultime prestazioni e i magri risultati invita tutti a preservare l’unità dell’ambiente, evitando polemiche, più che inutili, dannose.

Verso il forfait Angelo Mameli e Gioele Deiana Testoni, alle prese, pare, con problemi muscolari, mentre Roberto Biancu, che in settimana ha lamentato un fastidio a una caviglia, potrebbe partire dalla panchina. Salvo sorprese dell’ultimo momento, in attacco si va verso la coppia formata da Daniele Ragatzu e Willis Furtado, che con i loro gol permisero ai galluresi di pareggiare in rimonta la gara di andata.

Squadre in campo allo stadio Bruno Nespoli alle 15: Olbia-Trastevere sarà diretta dall’arbitro Andrea Barbatelli della sezione di Macerata, assistenti Gabriele Federico di Agropoli e Igino Carrozza di Battipaglia.

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