Serie D, nel girone G il Real Monterotondo rimonta la Cos: vantaggio di Nurchi sprecatoNella terzultima giornata la Costa Orientale Sarda esce sconfitta dallo stadio Fausto Cecconi dopo aver accarezzato a lungo il vantaggio
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Alla terzultima giornata del Girone G di Serie D, la Costa Orientale Sarda esce sconfitta dallo stadio Fausto Cecconi dopo aver accarezzato a lungo il vantaggio. Ai sardi non basta un buon primo tempo, chiuso avanti grazie al gol di Nurchi, per evitare la rimonta del Real Monterotondo nella ripresa.
La Cos parte meglio e prova subito a fare la partita, rendendosi pericolosa nei primi minuti. Con il passare del tempo gi padroni di casa crescono, ma sono gli ospiti a trovare il vantaggio al 30’: Sarritzu serve Nurchi che, a tu per tu con Merlini, non sbaglia. Prima dell’intervallo la Cos sfiora anche il raddoppio.
Nella ripresa cambia l’inerzia del match: al 5’ il Real Monterotondo pareggia su rigore con Marcucci. I padroni di casa prendono fiducia e al 18’ completano la rimonta con Bellucci, abile a superare Spanu e battere Cutrona sul primo palo. Nel finale la Cos prova a reagire e si riversa in avanti, ma senza riuscire a trovare il gol del pari.
Una sconfitta pesante per la Costa Orientale Sarda, che dovrà lottare fino all’ultima giornata per evitare i playout.