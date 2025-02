Nessun aggancio in zona salvezza, ma solo un pallido e noioso pareggio a reti inviolate. È quanto riesce a confezionare l’Olbia col Real Monterotondo nella trasferta della 5ª giornata di ritorno del campionato di Serie D.

Allo stadio “Fausto Cecconi” la squadra di Zé Maria non va oltre lo 0-0 contro una diretta concorrente, che con 3 punti in più in classifica produce qualcosa di più sul campo rendendosi pericolosa su calcio d’angolo nel primo tempo e impegnando seriamente Di Chiara a metà ripresa con Menghi. Da registrare il gol annullato allo stesso Menghi all’8’ del secondo tempo per fuorigioco e i due salvataggi sulla linea di porta, uno per frazione, di Arboleda (su Menghi) e Pani (su Napoleoni).

Sul fronte gallurese si segnala, invece, l’occasione mancata da Furtado prima dell’intervallo per portare in vantaggio i bianchi, oggi in versione blu da trasferta, e i tentativi di Ragatzu su punizione nel primo tempo e dei neo entrati Della Salandra e Marroni (terminati a lato) nel secondo.

Col punto strappato al Monterotondo l’Olbia conferma il tredicesimo posto con 23 punti e il -3 dalla zona salvezza, e dà – a voler vedere il bicchiere mezzo pieno – continuità al successo sull’Anzio. Ma per fare risultato sabato al “Nespoli” nell’anticipo con la capolista Cassino dovrà fare molto di più.

