Sono 20 i giocatori convocati da Giancarlo Favarin per l’anticipo della 3ª giornata del campionato di Serie D, che vedrà l’Olbia impegnata domani, a partire dalle 14, sul campo della pari punti Palmese, reduce, come la squadra di Favarin, da due pareggi.

Assenti gli infortunati Ascioti e Staffa e lo squalificato Putzu, ma anche Anelli e Marroni, si presume per scelta tecnica: pare, infatti, che i due giocatori siano considerati fuori dal progetto tecnico. Oggi, dopo la rifinitura al “Bruno Nespoli”, l’Olbia è partita per Roma, da dove raggiungerà Pomigliano D’Arco e lo stadio “Ugo Gabassi”, sede della sfida con la Palmese.

Niente conferenza pre gara, dunque, per Favarin, che non è potuto intervenire sul match di domani, ma che domenica, al termine della partita pareggiata col Valmontone, ha comunque spiegato: “L’anticipo l’abbiamo deciso di comune accordo con la società, perché poi mercoledì giochiamo l’infrasettimanale e abbiamo un giorno di recupero in più. Noi abbiamo bisogno di giocare: diciamo che l’allenamento migliore è la partita”.

Il riferimento è al ritardo di condizione dovuto al ritardo con cui è partita la stagione per le note vicissitudini societarie legate alla crisi economico-finanziaria di SwissPro, proprietaria dell’Olbia Calcio. A tal proposito, ieri giocatori e membri dello staff tecnico avrebbero ricevuto il bonifico per la mensilità di agosto.

Restano da saldare giugno e luglio, a chi era sotto contratto allora, e maggio, giugno, luglio e agosto agli altri dipendenti del club (amministrativi, responsabile per la comunicazione e magazzinieri).

© Riproduzione riservata