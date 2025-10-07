Ora è ufficiale: Remus Bobocea non è più un giocatore dell’Olbia. Arrivato a fine settembre e impiegato da Giancarlo Favarin 10’ con la Nocerina, il 19enne esterno rumeno è passato al Budoni, avversario dei bianchi nel girone G.

Da alcuni giorni Bobocea si allena agli ordini di Raffaele Cerbone, ma solo oggi l’Olbia ne ha comunicato la partenza con una nota stampa diramata in serata.

«L’Olbia Calcio 1905 comunica di aver raggiunto un accordo per la risoluzione consensuale del contratto con il calciatore Bobocea – si legge – La società desidera ringraziare Remus per la professionalità, la disponibilità e l’impegno dimostrati durante il breve periodo trascorso in maglia bianca, augurandogli le migliori fortune personali e professionali per il prosieguo della sua carriera sportiva».

Oggi la squadra, come comunicato ieri sera, non si è allenata per dare un segnale alla proprietà «assente e inoperosa», alla quale chiedono «risposte e certezze» in un momento delicatissimo, ma dovrebbe tornare regolarmente al lavoro domani per preparare la trasferta di domenica sul campo del Montespaccato, valida per la 7ª giornata del campionato di Serie D.

