Il difensore Simone Pinna arriva alla Cos (Costa Orientale Sarda) che milita nel campionato di Serie D.

L'ex Cagliari ha iniziato la stagione nell'Olbia raggiungendo ora l'accordo con la Cos che punta a risalire subito la classifica. Pinna mira a far bene in Serie D sperando anche di tornare presto fra i professionisti. Il difensore potrebbe essere convocato per domenica nella delicata trasferta di Angri.

Prevedibili anche nuovi colpi su questo mercato autunno-invernale che interesserà sicuramente tutte le squadre sarde.

© Riproduzione riservata