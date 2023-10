La serie D in campo domani pomeriggio per la settima giornata di andata. I primi a scendere in campo fra le sarde sono Uri e Budoni alle 14: l'Atletico Uri sul campo campano del San Marzano mentre il Budoni alla stessa ora incontra n casa il Gladiatoir. Due compiti non facili ma neppure impossibili per le due formazioni sarde che hanno necessità di far punti.

Alle 14.30, la Cos affronterà a Tertenia la capolista Nocerina. Un compito difficilissimo per entrambi le squadre: i sardi di Francesco Loi viaggiano al secondo posto, sotto di un punto proprio alla Nocerina, capolista con la Cavese.

Alle 15 è invece in programma Anzio-Latte Dolce con i sardi che affrontano un avversario che attraversa un gran momento.

