Domenica (ore 14.30) va in scena la quarta giornata di ritorno del campionato di Serie D, girone G.

All’“Is Arranas” di Tertenia la Costa Orientale Sarda affronta il Flaminia. La squadra di Francesco Loi va a caccia di punti pesanti dopo due sconfitte casalinghe consecutive, ma viaggia sulle ali dell’entusiasmo dopo la splendida vittoria ottenuta sul campo dell’Ischia. I laziali si confermano un osso duro: in trasferta sono reduci da cinque risultati utili consecutivi, tra cui i pareggi di Monastir e Budoni.

Gara interna anche per il Budoni che, al “Pasquale Pinna”, ospita la capolista Scafatese. Partita proibitiva per i ragazzi di Cerbone contro la corazzata del torneo, ancora imbattuta e con undici punti di vantaggio sull’immediata inseguitrice Trastevere. I campani hanno vinto le ultime quattro partite senza subire reti. I sardi, invece, non vincono da sei turni e proveranno in ogni modo a tentare l’impresa.

Allo stadio “Salvetti” di Cassino arriva il Monastir. La squadra di Marcello Angheleddu è in grande salute: nelle prime tre gare del girone di ritorno ha conquistato sette punti, balzando al quinto posto in piena zona playoff. Il Cassino, ultimo in classifica, è già a sette punti dalla zona playout ed è chiamato a vincere.

Allo stadio “Dei Gelsi” di Valmontone è atteso il Latte Dolce. I sassaresi, reduci da due sconfitte consecutive, cercheranno di ostacolare la terza forza del campionato.

Trasferta durissima, infine, per l’Olbia, impegnata sul campo dell’Atletico Lodigiani. I laziali attraversano un momento d’oro, con otto risultati utili consecutivi, e nel girone di ritorno sono a punteggio pieno grazie anche alle vittorie contro Costa Orientale Sarda e Latte Dolce. L’Olbia, che sta dando segnali di ripresa, punta a tornare a casa con l’intera posta: l’ultimo successo risale al 26 ottobre.

