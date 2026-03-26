Tra sabato e domenica si gioca la 29ª giornata del campionato di Serie D. Anticipata sabato alle 14.30 dalla sfida del “Campo Principale” di Sassari tra Latte Dolce e Anzio. Uno scontro diretto in chiave salvezza, con le due squadre appaiate a quota 34 in zona playout. I sassaresi devono assolutamente ritrovare la vittoria casalinga, che manca dal 4 gennaio scorso (1-0 contro la Cos, prima giornata di ritorno), mentre i laziali arrivano da quattro pareggi consecutivi.

Domenica scendono in campo le altre squadre sarde.

Al comunale “Lixius” di Lanusei (ore 14), la Costa Orientale Sarda ospita la Nocerina. La formazione di Francesco Loi cerca il sesto risultato utile consecutivo per avvicinarsi alla quota salvezza e continuare a inseguire il sogno playoff. Sfida complicata contro la terza forza del campionato, distante però solo tre punti dai sarrabesi-ogliastrini. I rossoneri, in trasferta, sono reduci da quattro risultati utili.

Spicca poi il derby tra Monastir e Olbia (ore 15). I padroni di casa, guidati da Marcello Angheleddu, occupano il quinto posto insieme alla Flaminia e, da matricola, stanno disputando una stagione brillante, nonostante un solo punto raccolto nelle ultime quattro gare. Situazione più delicata per l’Olbia che, dopo il deludente pareggio contro il fanalino di coda Cassino, deve tornare alla vittoria per uscire dalla zona playout: la salvezza diretta dista sei punti.

Il Budoni, tornato al successo dopo tredici giornate, è atteso alle 15 sul campo del Cassino. I biancocelesti di Raffaele Cerbone hanno gli stessi punti di Latte Dolce e Anzio, mentre i laziali arrivano da tre sconfitte interne consecutive.

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