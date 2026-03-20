Serie D, la vittoria del Mogoro contro Sinnai apre il weekend cestistico isolanoNell’anticipo di ieri è arrivata la quarta vittoria stagionale per la squadra di coach Piras
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Ha preso il via nella serata di ieri, con l’anticipo del torneo di Divisione Regionale 1, il lungo weekend cestistico isolano.
Serie B Femminile. Saranno tutte nella giornata di domenica le gare in programma. Big match di giornata sarà la sfida tra la capolista Mercede Alghero e Antonianum Quartu, terza in classifica. Il quadro della terza giornata della “Fase a Orologio”: Mercede Alghero-Antonianum Quartu, domenica ore 18; Fenix Sassari-Elmas, domenica ore 17.30; Su Planu-Il Gabbiano, domenica ore 19; Pallacanestro Nuoro-San Salvatore, (15/04). Riposa Astro Allianz Ambrosini e Murru.
Divisione Regionale 1. Nell’anticipo di ieri è arrivata la quarta vittoria stagionale, in rimonta, del Mogoro contro Sinnai (90-87). Nelle sfide del fine settimana il CUS Cagliari andrà in scena sul parquet dell’Atletico Cagliari, mentre il CMB Porto Torres cercherà il riscatto, dopo lo 0-20 a tavolino subito in settimana, ospitando il CUS Sassari. L’undicesima giornata di ritorno: Mogoro-Sinnai 90-87; San Sperate-Elmas, sabato ore 18.30; Astro-Ferrini Basket, sabato ore 17.30; CMB Porto Torres-CUS Sassari, domenica ore 18; Atletico Cagliari-CUS Cagliari, domenica ore 18; Santa Croce Olbia-Genneruxi, domenica ore 18.30; Assemini-SAP Alghero (08/04).
Divisione Regionale 2. Programma di partita al via nella giornata di oggi. Al sud si incroceranno Settimo e Primavera, al Nord (nel girone Verde) di fronte Mercede Alghero e Macomer 2.0. Il quadro completo delle partite. Sud. Ottava giornata di ritorno: Settimo-Primavera, oggi ore 21; Iglesias-Carbonia, domani ore 18.30; Carloforte-Azzurra Oristano, domani ore 19; Antonianum-Serramanna, domani ore 20; Genneruxi-Il Gabbiano, domenica ore 19.30; CUS Cagliari-La Casa del Sorriso, domenica ore 20; Beta-Cagliari Basket, giovedì ore 21; Marrubiu-Condor Monserrato (03/04). Nord. Seconda Fase. Seconda giornata di ritorno. Girone Verde (Promozione): Mercede Alghero-Macomer 2.0, stasera ore 20.30; S. Elene-Sennori, domenica ore 18.30; Dinamo 2000-Olimpia Olbia, domenica ore 19.45; Shardana Basket-Masters Sassari, giovedì ore 20.15. Girone Azzurro (Classificazione): Ichnos Nuoro- Nova Pallacanestro, domenica ore 16; Accademia Olmedo-Ghilarza, giovedì ore 20.30; Pallacanestro Nuoro-Virtus Olbia (rinv.); CMB Porto Torres-Arzachena (rinv.).