La sconfitta sul campo del Latte Dolce ha riportato la Cos nuovamente all'ultimo posto del girone G della Serie D, con 13 punti. L'Atletico Uri è volato a 16 punti, affiancando l'Olbia, superata dall'Ilvamaddalena, a quota 17. Una situazione difficile, anche se la classifica dice che tutto è ancora possibile in chiave salvezza, che ricordiamolo, può arrivare anche attraverso i playout. La Cos sperava di ottenere almeno un punto; fino al primo gol del Latte Dolce ha giocato alla pari, senza però riuscire a trovare la forza e il gioco per recuperare. Gli avversari hanno poi segnato anche il secondo gol con Odianose. L'allenatore Sebastiano Pinna non fa drammi: sa che la salvezza è lontana, ma sa anche che siamo solo a metà stagione. Insomma, tutto è ancora possibile per la Cos, che ha però il suo punto debole in attacco. La squadra ha segnato appena 13 gol, gli stessi di Faella, capocannoniere del girone con la maglia della Paganese. La società è spesso intervenuta sul mercato, ma trovare un bomber a stagione iniziata non è cosa semplice: chi li ha, se li tiene. La Cos è già al lavoro per preparare la prossima gara interna contro l'Atletico Uri, un derby con la squadra che la precede in classifica. Bisogna fare punti e sperare che le avversarie continuino a rallentare, come stanno facendo diverse squadre della penisola che sembrano aspettare chi è in difficoltà.

