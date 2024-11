Ormai non ci sono alternative. Per risalire la china dall'ultimo posto, la Cos, ultima con due punti nel girone G della Serie D, deve riprendere a far punti, possibilmente a vincere, qualsiasi sia l'avversario. Mercoledì in verità la vittoria è arrivata ma in Coppa Italia. Un segno importante. L’ultimo risultato positivo di questa stagione era stato quello del 15 settembre scorso, quando la Cos pareggiò contro l’Atletico Uri. Quasi due mesi fa. In Coppa, la Costa Orientale Sarda ha ritrovato il sorriso grazie al passaggio del turno in Coppa Italia, fermando così la serie nera di risultati.

La squadra di Francesco Loi ha eliminato l’Ostia Mare dopo un’infinita girandola di rigori, conquistando i sedicesimi di finale. Un traguardo importante che, si spera, possa essere fondamentale per il proseguo del campionato dove c’è bisogno di una forte inversione di rotta. I gialloblù dopo dieci giornate sono ultimi in classifica (girone G) con appena due punti, hanno il peggior attacco (sette reti) e la peggior difesa (ventidue gol subiti).

Domenica prossima, alle 14, all’”Is Arranas” di Tertenia arriva la Flegrea Puteolana, seconda forza del campionato. La squadra di Pozzuoli è l’unica imbattuta del girone. Ha collezionato cinque vittorie e altrettanti pareggi. E’ reduce da tre vittorie di fila, tutte con formazioni sarde (Atletico Uri, Olbia e l’ultima con il Latte Dolce). Bisogna quindi cercare di sfatare anche questo tabù che vede i campani sempre vincenti con le sarde. <Una partita difficile come tutte in D>, ha dichiarato il vice allenatore della Cos, Antonio Carta. <Il passaggio del turno in Coppa fa sicuramente bene per il morale. I ragazzi stanno lavorando sodo. Speriamo che anche la fortuna, che ci ha girato le spalle finora, ora ci assista. Speriamo, inoltre, di recupere qualche giocatore visti i numerosi infortunati. E’ indispensabile avere l’intero organico a disposizione>.

Al termine del giro di boa mancano sette incontri. Dopo la Flegrea, per la Cos ci sono due trasferte, con Olbia e Terracina. Poi il Savoia in casa e la Cynthialbalonga in trasferta. Infine, Gelbison all’”Is Arranas” e Sarnese, in traaferta. Un calendario non facile ma non impossibile se Francesco Loi e il suo vince in panchina Antonio Carta ritroveranno i tantissimi assenti di questa prima fase di campionato.

