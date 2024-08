Il portiere cagaliaritano Dominiziano Tirelli passa in prestito al Siena in Serie D dal Catania che tre mesi fa lo ha acquistato dall'Atletico Uri con un contratto triennale. Il Catania che gioca in serie C, ha deciso di dare in prestito il giocatore sardo in Serie D per favorirne la maturazione: Tirelli che deve compiere ancora 18 anni, ha già raggiunto il raduno della società toscana, a Castel Rigone in provincia di Perugia: potrebbe debuttare con la maglia bianconera domenica in Coppa Italia.

Nato a Cagliari il 2 novembre 2006, Tirelli e cresciuto calcisticamente nel Cagliari. Ha esordito ad appena 15 anni in Eccellenza con il Sant’Elena. Nella scorsa stagione, in D, ha giocato 31 gare con l’Atletico Uri contribuendo con le sue parate alla salvezza della squadra sarda allenata da Massimiliano Paba.

