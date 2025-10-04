Nella lista dei convocati per il derby col Latte Dolce, in programma domani al Nespoli con fischio d’inizio alle 15, manca Staffa. «Tornerà ad allenarsi a pieno regime da martedì», assicura l’allenatore dell’Olbia Giancarlo Favarin.

Fuori anche l’ultimo acquisto Bobocea per scelta tecnica, mentre gli acciaccati Lucarelli e Modesti si sono ripresi, e saranno a disposizione per la sfida fratricida della 6ª giornata del campionato di Serie D. Una partita che l’Olbia proverà a vincere per riscattare la sconfitta con la Nocerina e rilanciarsi in classifica, dove, in caso di risultato pieno, potrà superare i sassaresi, al momento terzi nel girone G con 10 punti.

Mentre ai piani alti si tratta la cessione del club con Roberto Sulas, tornato in auge nella giornata di ieri dopo la rinuncia ufficiale del giorno prima, in campo l’Olbia affronta una nuova importante prova con un derby, che non è mai una gara scontata. «Il Latte Dolce ha dei numeri importanti, segna pochi gol ma ne prende anche pochi, e in trasferta è più forte che in casa - spiega Favarin – Verrà qui cercando di sfruttare i giocatori veloci che ha davanti, ma noi siamo pronti a fare la nostra gara».

L’allenatore dell’Olbia sa e sottolinea quando sarà importante ripartire con un risultato di un certo tipo dopo il doloroso kappaò subito in rimonta dalla Nocerina. «Contro quelle squadre lì è facile perdere, è stata costruita in maniera diversa dalla nostra e ha cambi importanti», ricorda il tecnico pisano. «Abbiamo perso alla fine per delle disattenzioni ma ci può stare, anche se sull’1-0 abbiamo avuto pure la palla del raddoppio. Però, abbiamo fatto la nostra partita e ce la siamo giocata a viso aperto, e onestamente – ammette poi – pensavo di andare via almeno con un punto».

Testa ora al Latte Dolce, che per squalifica dovrà rinunciare all’allenatore Michele Fini in panchina e a Sangaré Traoré in campo. «La sconfitta di Nocera è stata assorbita bene, sappiamo di aver fatto degli errori e ci abbiamo lavorato per evitare di ripeterli: adesso dobbiamo ripartire», suona la carica Favarin, che ha convocato i seguenti 20 giocatori:

Portieri: Viscovo e S. Perrone.

Difensori: Buschiazzo, Cubeddu, Lucarelli, Modesti, Moretti, M. Perrone, Petrone e Putzu.

Centrocampisti: Baltolu, Biancu, Lobrano, Mameli, Maspero e Saggia.

Attaccanti: Deiana Testoni, Furtado, Marrazzo e Ragatzu.

Al Nespoli dirige l’arbitro Stefano Laugelli di Casale Monferrato; assistenti Luca Casula della sezione di Carbonia e Leonardo Tuligi della sezione di Tortolì.

