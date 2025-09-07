Contro l’Albalonga, l’Olbia deve accontentarsi di un pareggio. La trasferta della prima giornata del campionato di Serie D frutta ai bianchi un punto e un po’ di amarezza.

A passare in vantaggio dopo 11’ è la squadra di Favarin, col non ancora maggiorenne Marrazzo abile a deviare in rete il cross di Petrone. Prima dell’intervallo Bensaja sbaglia il rigore del possibile 1-1, ottenuto per un fallo di mano di Moretti, e al ritorno in campo i galluresi guidati da Ragatzu e Biancu, rispettivamente capitano e vice capitano dell’Olbia, sperano nel colpaccio. Al 68’, però, il neo entrato Coquin pareggia i conti, e al “Francesca Gianni” di Roma termina 1-1.

Il pesante 5-0 con conseguente eliminazione subito in Coppa Italia dall’UniPomezia sembra, per certi versi, solo un lontano ricordo, e un punto fuori casa, nella seconda trasferta della settimana dopo quella di coppa, è comunque un risultato positivo, ma il rammarico per la vittoria solo sfiorata resta.

La speranza è che aiuti a caricare l’ambiente in vista del debutto casalingo di domenica prossima contro la matricola Valmontone, rimontata oggi in casa allo scadere sull’1-1 dall’Atletico Lodigiani.

