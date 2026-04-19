Serie D, girone G: pari tra Albalonga e MonastirLe altre sarde in campo per punti pesanti
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È terminato in parità l’anticipo tra Albalonga e Monastir, valido per la 32ª giornata del campionato di Serie D, girone G. Allo stadio “Francesca Gianni” di Roma, la squadra di Marcello Angheleddu ha ottenuto un ottimo punto contro la terza forza del torneo.
Al vantaggio dei laziali firmato da Moussa al 57’, ha risposto dopo appena quattro minuti Gibiliterra. Aloia e compagni restano così in piena corsa playoff.
Oggi scendono in campo le altre quattro compagini sarde. La Costa Orientale Sarda gioca alle 14.30 allo stadio “Fausto Cecconi” contro il Real Monterotondo: gli uomini di Francesco Loi vogliono riscattare la sconfitta contro il Budoni e conquistare punti preziosi per allontanarsi definitivamente dalla zona playout.
Scontro diretto in chiave salvezza anche per il Budoni, che alle 15 ospita l’Atletico Lodigiani. Tre punti separano le due squadre, con i laziali avanti in classifica.
Sfida salvezza anche per il Latte Dolce che, alle 16.30, affronta il Montespaccato al Centro Sportivo “Don Pino Puglisi” di Roma.
Infine, l’Olbia, attualmente in zona retrocessione, sarà impegnata sul campo del Trastevere, seconda forza del campionato.