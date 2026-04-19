Serie D, girone G: il Latte Dolce piega il MontespaccatoConquistata la salvezza con due turni d’anticipo
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Il Latte Dolce espugna il campo del Montespaccato per 3-2 e conquista con due giornate di anticipo una preziosa salvezza. Grande festa per i sassaresi, che salgono a quota 44 punti grazie alle reti di Pinna, Piredda e Tokić.
La gara si mette subito in discesa per gli ospiti: al 5’ Pinna svetta di testa su calcio d’angolo e firma il vantaggio. Il raddoppio arriva al 35’ con Piredda. Il Montespaccato però reagisce immediatamente e al 39’ accorcia le distanze con un gran tiro a giro da fuori area di Milone.
Nella ripresa il Latte Dolce colpisce ancora: al 54’ Tokić finalizza in contropiede, spingendo in rete di testa il pallone dell’1-3. Tre minuti più tardi arriva l’episodio che indirizza definitivamente la gara: Coratella viene espulso per un duro intervento a centrocampo, lasciando i padroni di casa in inferiorità numerica.
Il Montespaccato prova comunque a riaprirla e al 90’ trova il 2-3 con Anello, schierato come attaccante aggiunto, ma nel finale il risultato non cambia. Al triplice fischio può partire la festa del Latte Dolce per una salvezza meritata e conquistata in anticipo.