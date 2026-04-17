Sarà il Monastir ad aprire le danze tra le squadre sarde nella 32esima giornata del campionato di Serie D, girone G. Allo stadio “Francesca Gianni” di Roma, domani (sabato) alle 15, la squadra di Marcello Angheleddu affronterà l’Albalonga in uno scontro diretto in chiave playoff. I laziali, terzi in classifica, hanno tre punti di vantaggio su Aloia e compagni. Il Monastir va a caccia del quarto risultato utile consecutivo. Una partita difficile, considerando che la formazione di casa ha vinto le ultime cinque gare tra le mura amiche.

Domenica scenderanno in campo le altre quattro compagini sarde. La Costa Orientale Sarda giocherà alle 14.30 allo stadio “Fausto Cecconi” contro il Real Monterotondo. Gli uomini di Francesco Loi vogliono riscattare la sconfitta contro il Budoni e conquistare punti preziosi per allontanarsi definitivamente dalla zona playout. I padroni di casa, terzultimi, sono a loro volta alla ricerca di punti per stare aggrappati ai playout.

Scontro diretto in chiave salvezza anche per il Budoni, che alle 15 ospiterà l’Atletico Lodigiani. Tre punti separano le due squadre, con i laziali avanti in classifica. Un successo per gli uomini di Raffaele Cerbone sarebbe fondamentale per avvicinare l’obiettivo.

Sfida salvezza anche per il Latte Dolce che, alle 16.30, affronterà il Montespaccato al Centro Sportivo “Don Pino Puglisi” di Roma.

Infine, l’Olbia, attualmente in zona retrocessione, giocherà sul campo del Trastevere, seconda forza del campionato. I laziali nell’ultimo turno hanno pareggiato proprio contro il Monastir, mentre i bianchi, nelle ultime quattro gare, hanno raccolto appena due punti, scivolando ancora più in basso in classifica.

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