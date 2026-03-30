Serie D, giovedì la 30esima giornataTurno infrastettimanale alle ore 15
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Turno infrasettimanale per la Serie D, girone G, che scende in campo giovedì alle 15 per la 30ª giornata, anticipata per la sosta pasquale. Un appuntamento importante in chiave promozione, playoff e salvezza, con le squadre sarde chiamate a dare risposte decisive in un campionato sempre più nel vivo.
Riflettori puntati sul Monastir, attualmente terzo con 44 punti in compagnia di Flaminia e Nocerina, impegnato sul campo dell’Anzio. Una sfida delicata per consolidare la zona playoff contro un avversario in cerca di punti salvezza.
Trasferta insidiosa anche per il Costa Orientale Sarrabus Ogliastra, ottava a quota 41, che farà visita al Cassino, fanalino di coda ma deciso a giocarsi le ultime chance di permanenza. I gialloblù inseguono il settimo risultato utile.
Impegno casalingo per il Budoni, che ospita il Valmontone in uno scontro diretto in chiave salvezza.
Sfida ad alta difficoltà per il Latte Dolce, di scena sul campo della Nocerina, formazione in piena corsa playoff.
Infine, l’Olbia cerca punti fondamentali per la salvezza contro il Real Monterotondo, in una gara che potrebbe pesare molto nelle zone basse della classifica.
In vetta, la capolista Scafatese, fin qui dominatrice con 75 punti, sarà ospite del Trastevere in uno dei match più attesi del turno. Completano il programma Albalonga-Ischia Calcio, Montespaccato-Atletico Lodigiani e Palmese 1914-Flaminia Civitacastellana.
Un turno che può indirizzare in modo deciso la stagione, alla vigilia di un finale tutto da vivere.