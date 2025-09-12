All’antivigilia della sfida casalinga con la matricola Valmontone spiccano le operazioni di mercato dell’Olbia, che oltre alla firma del portiere Aniello Viscovo e del difensore centrale Flaviano Modesti, preannunciate mercoledì, rende noto l’accordo con l’algherese Gioele Deiana Testoni per la stagione 2025/26.

Il trequartista classe 2003, cresciuto tra le giovanili di Olbia e Cagliari, va a rinforzare il reparto avanzato dei bianchi, al momento il più scarno, con una discreta esperienza nella categoria maturata tra Muravera, Asti, Imperia, Paternò, Sancataldese, Gravina e Favara, squadra, quest’ultima, con cui ha collezionato lo scorso anno 14 presenze e 4 assist nel Girone I prima dell’infortunio alla caviglia di febbraio, che l’ha costretto a un lungo stop.

A proposito di infortuni, quello alla spalla sinistra rimediato domenica durante il match con l’Albalonga costringerà ai box Edoardo Ascioti almeno fino a dicembre: il portiere dell’Olbia si sottoporrà nelle prossime ore a un intervento chirurgico che gli consentirà di accelerare il recupero e di tornare in campo in tempo per il girone di ritorno.

Infine, la direzione di gara: toccherà all’arbitro Cataldo Zito dirigere domenica la partita tra Olbia e Valmontone. Nel match valido per la 2ª giornata del campionato di Serie D il fischietto di Rossano sarà assistito da Francesco Foglietta della sezione di Foligno e Giovanni Fiordi di Gubbio.

