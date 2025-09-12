Serie D, Gioele Deiana Testoni all'OlbiaIl trequartista algherese rinforza il reparto avanzato in tempo per il Valmontone
All’antivigilia della sfida casalinga con la matricola Valmontone spiccano le operazioni di mercato dell’Olbia, che oltre alla firma del portiere Aniello Viscovo e del difensore centrale Flaviano Modesti, preannunciate mercoledì, rende noto l’accordo con l’algherese Gioele Deiana Testoni per la stagione 2025/26.
Il trequartista classe 2003, cresciuto tra le giovanili di Olbia e Cagliari, va a rinforzare il reparto avanzato dei bianchi, al momento il più scarno, con una discreta esperienza nella categoria maturata tra Muravera, Asti, Imperia, Paternò, Sancataldese, Gravina e Favara, squadra, quest’ultima, con cui ha collezionato lo scorso anno 14 presenze e 4 assist nel Girone I prima dell’infortunio alla caviglia di febbraio, che l’ha costretto a un lungo stop.
A proposito di infortuni, quello alla spalla sinistra rimediato domenica durante il match con l’Albalonga costringerà ai box Edoardo Ascioti almeno fino a dicembre: il portiere dell’Olbia si sottoporrà nelle prossime ore a un intervento chirurgico che gli consentirà di accelerare il recupero e di tornare in campo in tempo per il girone di ritorno.
Infine, la direzione di gara: toccherà all’arbitro Cataldo Zito dirigere domenica la partita tra Olbia e Valmontone. Nel match valido per la 2ª giornata del campionato di Serie D il fischietto di Rossano sarà assistito da Francesco Foglietta della sezione di Foligno e Giovanni Fiordi di Gubbio.