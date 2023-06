Tanta voglia di crescere con l'intero territorio, Francesco Loi resta sulla panchina della Cos Sarrabus Ogliastra.

Una notizia scontata dopo gli ottimi risultati raccolti in questo ennesimo campionato di Serie D.

Confermato anche il vice allenatore Antonio Carta. Nello staff tecnico entra Davide Moi, il forte difensore che ha vestito la maglia della Cos sino ad alcuni mesi fa.

Bloccato da un infortunio, Moi ha accettato l’offerta della società: si occuperà soprattutto dei giovani lavorando comunque a stretto contatto con Francesco Loi. L'obiettivo è creare un'ottima prima squadra e riprendere il discorso giovani, partendo dalla Juniores. Sino alla categorie minori. Un programma che piace a tutti.

Il presidente Stefano Boi: «Francesco Loi ha idee chiare. La Cos può ancora crescere: un percorso lungo da programmare con impegno e attenzione».

«Abbiamo idee chiare, tanti appassionati attorno: vogliamo crescere su basi sempre più solide perché la serie D - dice Francesco Loi - è tosta sotto il profilo tecnico e logistico. Quest'anno abbiamo affrontato squadre campane professionistiche come la Casertana e la Paganese, squadre abituate anche ai campionati professionistici. Ora pensiamo anche a creare uno staff ancora più importante. In questa ottica, rientra l’arrivo di Davide Moi nello staff tecnico. Vogliamo anche occuparci del settore giovanile che quest'anno, facendo tutto in fretta, non abbiamo potuto curare. Partiremo dal campionato juniores, sperando poi di poter in futuro essere essere presenti anche nelle categorie più giovani, Esordienti, Primi calci, Giovanissimi e Allievi».

Loi, insomma, sempre più allenatore-manager. «Ormai – dice – questo è un ruolo col quale bisogna muoversi, stile inglese insomma: vogliamo crescere sotto il profilo tecnico, manageriale portando avanti un programma con tanti giovani sardi, puntando davvero su principi sani, la strada per fare bene».

