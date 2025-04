In campo per la salvezza oggi alle 15 le squadre sarde della serie D. L'Olbia, la formazione sarda che sta meglio, gioca sul campo della cenerentola Terracina. La squadra di Ze Maria punta al successo per uscire definitivamente da ogni pericolo.

La Cos, penultima con l'Atletico Uri, sarà ospite del Savoia. Lo stesso Uri attende la visita del Monterotondo. Impegno difficilissmo per l'Ilva che ospita il Guidonia, una delle due capolista del girone.

Il Latte Dolce gioca in casa contro il Cassino, terzo della classe che sogna ancora la promozione diretta in Serie C. Punti pesanti su tutti i campi, insomma.

