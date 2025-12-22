La Sirius Pallacanestro Nuoro sale in vetta alla Serie C Unica al termine della seconda giornata di ritorno (ultima del 2025). Decisivi il successo interno sull’Aurea Sassari e lo stop dell’Olimpia Cagliari, la cui sfida sul campo di Calasetta è stata sospesa alla fine del terzo quarto per l’eccessiva umidità che ha reso impraticabile il parquet.

Turno condizionato anche dall’assenza di Luca Sanna, capocannoniere del campionato, passato in settimana dal Sant’Orsola al Sennori in Serie B Interregionale. I sassaresi cadono a Carbonia al termine di una gara combattuta, mentre la Torres conferma il buon momento andando a vincere a Ozieri. Passo falso interno, infine, per la Ferrini Pisano Arredamenti, superata dall’Antonianum nel derby quartese. Ora la sosta natalizia: il campionato riprenderà il 10 gennaio 2026.

Scuola Basket Carbonia – Basket Sant’Orsola 77-75

Parziali: 20-20; 17-24; 20-14; 20-17

Carbonia: Putignano 25, Cau 23, Boi 17, Barreiro 6, Angius 4, C. Cancedda 2.

Sant’Orsola: Peruzzi 17, Raffo 10, Gueye 9, Cugia 10, Camboni 8, Casu 8, Barabino 6, Aroni 4, Vargiu 3.

Sirius Pallacanestro Nuoro - Fisiokons Aurea Sassari 79-70

Parziali: 25-22; 14-18; 20-9; 20-21

Nuoro: Galantino 21, V. Radakovic 17, Puddu 15, Piredda 13, Doglio 9, Assui 2, Canu 2.

Aurea Sassari: Desole 15, Matta 14, Sanciu 11, L. Langiu 9, Giua 9, G. Langiu 6, Usai 6.

Demones Ozieri - Sef Torres 78-85

Parziali: 20-18; 19-22; 18-22; 21-23

Ozieri: G. Monaco 24, Serra 22, Vasselli 14, Cordedda 6, Carletti 6, S. Monaco 3, Fara 3.

Torres: Casu 28, Casula 18, E. Pitirra 12, Pompianu 10, D’Elia 8, Perino 5, Dell’Erba 4.

Basket Antonianum - Ferrini Pisano Arredamenti 85-76

Parziali: 24-27; 23-18; 18-10; 20-21

Antonianum: Suriano 21, A. Mattana 16, Malpede 16, Jordan 8, R. Mattana 6, Pirisi 5, Neri 5, Tiragallo 3, Medda 3, Ruggeri 2.

Ferrini: Marras 17, Piras 14, Diana 12, Pedrazzini 8, M. Sassaro 7, Saddi 6, Astara 6, Pisu 3, Saba 2.

