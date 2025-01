Sarde a caccia di punti domani nel campionato di Serie D. La domenica del Girone G, alle 14.30, vede la Cos ultima della classe giocare in trasferta sul campo dell'Anzio. L'obiettivo della squadra di Sebastiano Pinna è quello di muovere la classifica, decisamente disperata. L'Anzio, non ha problemi di graduatoria ma sicuramente contro la Cos non intende regalare nulla.

L'Atletico Uri ospita la Cynthialbalonga: una gara difficile ma non impossibile per la squadra di Massimiliano Paba, che gioca a Uri ma a porte chiuse. L'Olbia affronta la difficile trasferta sul terreno del Guidonia, sesta in classifica. La squadra di Zé Maria deve conquistare almeno un pareggio per tenersi vicina alla salvezza diretta.

Giocano in casa Ilva e Latte Dolce. L'Ilvamaddalena affronta un Savoia che non attraversa un buon momento, mentre il Latte Dolce attende il Terracina, formazione impelagata nelle zone basse. I sassaresi puntano a vincere per la classifica e per riscattare l'ultima sconfitta contro l'Olbia.

