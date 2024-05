Carlo Cotroneo guiderà l'Ilvamaddalena anche nel prossimo campionato di Serie D.

La società lo ha riconfermato, dimostrando tutta la sua fiducia nei confronti del tecnico laziale che ha stravinto il campionato di Eccellenza, precedendo Ossese e Villasimius.

L'accordo fra il sodalizio e il tecnico è stato ufficializzato oggi: Carlo Cotroneo vanta una grossa esperienza anche nell'Interrgionale per aver allenato diverse squadre laziale negli ultimi anni.

Innamorato della Sardegna (in passato ha allenato anche il Castiadas), Cotroneo si è così guadagnato un'altra stagione sulla panchina maddalenina.

Da domani si pensa alla campagna di rafforzamento della squadra. L'Ilva rappresenterà la Sardegna in Serie D, assieme All'Atletico Uri, Latte Dolce e Cos e l'Olbia se non sarà ripescata in Cerie C. In D spera di arrivare anche l'Ossese, impegnata nei playoff nazionali di Eccellenza.

