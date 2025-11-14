La Lega Dilettanti ha reso noto che, a ratifica degli accordi intercorsi tra le due società, la gara della 12esima giornata del campionato di Serie D, girone G, è stata anticipata a domani, sabato. Fischio d'inizio alle 14,30. In settimana il Budoni intanto si è rafforzato con l'arrivo dell'ex Cos Ogliastra Sarrabus, l'esterno Luigigi Oriano che potrebbe essere subito convocato per la partita di domani. Il Budoni è quinto in classifica del suo girone con 18 punti, assieme al Valmontoine.

Soddisfatto ovviamente l'allenatore Raffaele Cerbone che attraverso il sito della società dice che «questo è un girone molto difficile, con due o tre squadre che hanno poco a che fare con questa categoria. Penso alla Scafatese e alla Nocerina, formazioni fortissime e ben attrezzate. L’asticella si è alzata, ma sono convinto che con il passare delle giornate la classifica si delineerà in modo più realistico. Noi dobbiamo continuare a lavorare con umiltà e concentrazione, mantenendo questa identità di squadra».

