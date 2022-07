Dopo diverse conferme ecco il primo colpo dell’Ilvamaddalena 1903 (Serie D). La società biancoceleste ha raggiunto l’accordo col difensore Marco Contucci. Classe 1998, il giocatore originario di Colleferro la scorsa stagione ha indossato la maglia della Vis Artena e in precedente ha giocato con Anagni, Atletico, Tre Teste e Frosinone. L’obiettivo degli isolani è la permanenza nella categoria.

Altro argentino in casa Villacidrese. La società ha annunciato l’acquisto di Sebastian Ignacio Caballero (1992). Giocatore di esperienza che nella scorsa stagione ha giocato col Club Atlético Unión di Santa Fè, massima serie argentina. Nel 2018 ha vinto il campionato di Serie B greco col Volos FC. Ha indossato anche la maglia dell’Atletico Parana Of nella Serie B argentina. Resta nel Medio campidano Manuel Piras.

Il Latte Dolce ha annunciato il ritorno di dell’esterno Paolo Tuccio (1999), reduce da un anno in prestito alla Nuorese. Confermato Gianmarco Marcangeli e il centrocampista Alfredo Saba. L'Ossese ha acquistato dei giovani molto interessanti: Michele Maganuco (2004) ex Castiadas, Mattia Erbì (2003) ex Olbia, il portiere Giuseppe Murtas (2003) ex Arzachena e Torres e Federico Campus (2002) ex Uri. Il Ghilarza ha tesserato i centrocampisti Alessandro Sanna (1985) e Simone Schirra (1995) e il difensore Alessandro Medde (1997). Arrivano tutti dalla Paulese. In precedenza era stato tesserato l’attaccante Antonio Fantasia, ex Monastir. L'Usinese ha confermato Simone Marras (2004), cresciuto nelle giovanili dell'Ossese.

