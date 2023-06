Ultime battute nei campionati regionali di basket di Serie D, con gara 1 di finale playoff e playout. In Promozione, invece, finalissima regionale in campo neutro.

Serie D. Domani inizia la serie di finale playoff tra Dinamo Academy Alghero e Visionottica Carbonia. Alle 19 si scenderà in campo per la prima partita, sul parquet del “pala Simula” a Sassari. Gli algheresi si presentano alla sfida dopo la seconda posizione ottenuta nella regular season e aver eliminato in semifinale le Cantine Giba Astro, mentre i “miners” sono reduci dal quarto posto della prima fase e hanno fatto saltare il fattore campo nel primo turno playoff contro La Casa del Sorriso Su Planu. Nei playout, invece, ultimo appello per Coral Alghero e Assemini. L’eventuale “bella” sarà in terra algherese, così come gara 1, in programma domani alle 18 al “pala Corbia”. La Coral è reduce dalla sconfitta nella semifinale contro il Carloforte, mentre Assemini ha perso la serie contro il Genneruxi.

Promozione. Le due compagini promosse in Serie D, Demones Ozieri e Basket Iglesias, si ritroveranno di fronte domenica per decretare i campioni regionali di categoria. Alle 18, sul neutro di Terralba, infatti, si affronteranno con gara unica. La Demones è reduce dalla vittoria della Final Four del Nord, mentre il Basket Iglesias ha fatto sua la finale del girone Sud contro il Sinnai.

