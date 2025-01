Il Latte Dolce inizia l’anno come l’aveva chiuso: con una vittoria. Ai sassaresi il derby con la Cos. Tre punti d’oro anche per l’Atletico Uri. Si è giocata oggi la prima giornata di ritorno del campionato di Serie D, girone G.

Il Latte Dolce si aggiudica (2-0) il derby contro la Costa Orientale Sarda. Nel primo tempo, al 34’ i sassaresi sbloccano il risultato grazie ad un rigore trasformato da Sorgente. Allo scadere Pinna sfiora il pari. Nella ripresa, al 12’ Odianose, dall’interno dell’area, firma il raddoppio. Al 21’ i padroni di casa restano in dieci uomini per l’espulsione di Odianose su segnalazione dell’assistente. I biancocelesti con la terza vittoria casalinga consecutiva si avvicinano alla zona playoff. La Cos resta all’ultimo posto, ora a tre lunghezze dalla zona playout.

Al “Peppino Sau” di Usini, dopo sette turni l’Atletico Uri ritrova la vittoria. Battuto (1-0) il Savoia. Nel primo tempo, ospiti pericolosi con Maniero, mentre per i giallorossi va vicino al gol Basciu in due occasioni. Nella ripresa pochissime emozioni sino al 43’ quando De Cenco sblocca il risultato. Tre punti che permettono alla squadra di Massimiliano Paba, che non vinceva in casa dal 13 ottobre 2024, di agganciare l’Olbia in penultima posizione.

Altri tre punti preziosi per l’Ilvamaddalena. Dopo il successo col Trastevere, nell’ultimo impegno del 2024, i biancocelesti battono (4-2) con merito l’Olbia in quello che si annunciava un derby delicatissimo in chiave salvezza. Così, come all’andata, gli isolani superano i bianchi sorpassandoli in classifica. Sono quartultimi mentre la squadra di Zé Maria terzultima.

Nel primo tempo, al 19’ Di Pietro sblocca il risultato su una mischia in area. Al 37’ il raddoppio con un tiro al volo di Tesija su cross di Bolo. Tre minuti dopo il tris firmato da Aloia. Nella ripresa, al 6’ Costanzo accorcia le distanze. Al 35’ Touray realizza la quarta rete al termine di un’azione personale. Al 42’ il gol di Della Salandra per l’Olbia.

