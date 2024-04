Tra Ferrini Delogu Legnami e Sef Torres arriva il momento della verità. Sabato (palla a due alle 19) le due formazioni si troveranno faccia a faccia al PalaSant'Elena di Quartu per la decisiva Gara 3 di semifinale playoff della Serie C Unica maschile di basket.

Una vittoria per parte nei primi due confronti: due settimane fa, in casa, la Ferrini ebbe la meglio per 71-70 dopo una gara molto tirata per tutti i 40 minuti. Ben diverso lo sviluppo del re-match, giocato sabato scorso al PalaSimula di Sassari: un'affermazione netta e limpida per i "ragazzi terribili" di Antonio Carlini, capaci di volar via sul +30 (107-77) grazie anche a una prestazione balistica ai limiti della perfezione.

Fattore campo ed esperienza: queste le due armi principali in casa biancoverde, con l'asse play-pivot Graviano-Samoggia pronto a trascinare i compagni dopo una stagione trascorsa sempre ai vertici della classifica cannonieri. Dall'altra parte, però, c'è la sfrontatezza e l'entusiasmo di una compagine determinata a ritrovare quella finale regionale già raggiunta 12 mesi fa.

In finale c'è già l'Innovyou Sennori, che in sole 2 gare ha avuto ragione dell'Olimpia Cagliari tenendo salva la sua lunghissima striscia d'imbattibilità.

© Riproduzione riservata