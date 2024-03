Ragatzu e La Rosa replicano a Sorrentino e Giovinco (su rigore). E la sfida tra ultime della classe della 10ª giornata di ritorno di Serie C termina 2-2.

Grazie alla rete realizzata al 95’ dal suo capitano, l’Olbia stoppa la Fermana a domicilio evitando il sorpasso al penultimo posto e il fondo classifica, che per una mezz’ora buona ha assaggiato stasera allo stadio “Bruno Recchioni” di Fermo.

La squadra di Marco Gaburro va subito sotto, trafitta prima del quarto d’ora da Sorrentino, ma tempo 5’ Ragatzu ristabilisce la parità su punizione. Nella ripresa, dopo aver sfiorato il vantaggio, Dessena ferma in area fallosamente Giovinco, spedendolo sul dischetto dal quale il fratello d’arte sigla il 2-1 dei marchigiani. Il rigore è una mazzata per i galluresi, Gaburro tenta il tutto per tutto mandando in campo tutti gli attaccanti, ma quando i titoli di coda dell’ennesima sconfitta sono già partiti capitan La Rosa fredda il portiere avversario in extremis, dagli sviluppi di una rimessa laterale, siglando il 2-2 ed evitando alla sua squadra kappaò e ultimo posto in classifica.

Il punto colto a Fermo è inoltre utile in chiave playout: Olbia a quota 22 nel Girone B e di nuovo in corsa per gli spareggi salvezza. Ma mercoledì al “Nespoli” con la Juventus Next Generation non sono ammessi passi indietro.

© Riproduzione riservata