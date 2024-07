Futuro e sinergia viaggiano sui binari della collaborazione fra Torres e Latte Dolce. La società rossoblù ha tesserato Michele Marano, portiere classe 2004 nella scorsa stagione in forza al Budoni (Serie D), con cui ha totalizzato 35 presenze.

L’estremo difensore ex Sudtirol è rimasto però a Sassari, non ha raggiunto la Torres nel ritiro di Sappada (Friuli-Venezia Giulia) perché è stato girato in prestito al Latte Dolce. L'operazione rientra nel programma di valorizzazione dei giovani sardi portato avanti con convinzione dalla società rossoblù in sinergia proprio con il Latte Dolce.

Naturalmente la collaborazione è aperta nei due sensi e qualora si metta in evidenza un giovane nella squadra biancoceleste potrà tornare comodo alla principale squadra calcistica sassarese.

© Riproduzione riservata