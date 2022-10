La squadra sassarese è entrata in uno stallo pericoloso per la classifica. Dopo la sconfitta al 92' sul campo del Pontedera il vantaggio sui playout è di soli 3 punti mentre la zona playoff è distante 5 lunghezze.

Crea allarme il fatto che la Torres non riesca a migliorare i suoi punti deboli. Quello macroscopico è l'incapacità di gestire con attenzione i minuti di recupero.

È la terza volta che la squadra allenata da Greco incassa una rete nei minuti di recupero: era accaduto a Cesena dove Udoh al 94' aveva ottenuto il pareggio e si era ripetuto domenica scorsa nel derby con l'Olbia con la rete del pari firmata da Ragatzu. Fanno 5 punti persi. Troppi per una formazione che sarà anche matricola ma è piena di giocatori esperti.

Resta da capire quanto le amnesie difensive nei minuti di recupero siano dovute a lacune mentali dei giocatori in campo in quel momento (nel match di ieri Nicastro era solo quando ha tirato, così come Ragatzu) o si debbano cercare accorgimenti tattici diversi per andare in affanno. Di sicuro vista la fragilità nei finali, la Torres deve impostare le partite per segnare uno o due gol, perché accontentarsi dello 0-0 come fatto a Pontedera è un rischio troppo elevato.

