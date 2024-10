La Torres si affida alla versione corsara per non perdere ulteriore contatto con la vetta dopo la sconfitta casalinga contro Arezzo. Sabato alle 15 è di scena a Pontedera, formazione che con 7 punti è in piena zona playout.

Il tecnico Alfonso Greco avverte: «Hanno appena cambiato allenatore e questo in genere porta una scossa, poi ho visto alcune loro gare e meritavano di ottenere qualche punto in più».

Curiosità e coincidenza: l'allenatore esonerato è Agostini, un ex del Cagliari che da giocatore ha disputato quasi 300 partite tra il 2004 e il 2012 e ha anche collaborato al settore giovanile, quello che gli subentra è Menichini che è stato vice di Mazzone al Cagliari e da capo allenatore ha portato la Torres alla salvezza nel 2005.

La squadra sassarese ha finora conquistato 10 punti sui 12 a disposizione nelle partite lontano dal “Vanni Sanna” dove invece ha raccolto solo 5 punti in quattro gare. «Perdere non fa piacere, ma abbiamo analizzato quello che non è andato: eravamo troppi piatti, troppo fermi. Dobbiamo riprendere ad applicare i nostri concetti di gioco».

