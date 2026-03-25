Danno e beffa per la Torres dopo il pareggio per 1-1 di Perugia.

Il presidente Stefano Udassi era stato espulso al 92° per aver protestato vivacemente dopo che l'arbitro aveva annullato l'autogol di Joselito e aveva confermato la decisione dopo aver visionato le immagini al Fvs ma per un fallo iniziato prima dell'azione. Quel gol avrebbe rappresentato per la squadra sassarese il 2-1, una vittoria inestimabile nel tormentato percorso verso la salvezza.

Il giudice sportivo ha inibito Udassi a svolgere ogni attività in seno alla FIGC fino al 7 aprile e in più gli ha comminato un‘ammenda di 500 euro.

Questa la motivazione: «Per avere, al 47° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa e ingiuriosa nei confronti della Quaterna Arbitrale, in quanto, a gioco fermo, si avvicinava al IV Ufficiale, uscendo dall’area tecnica e proferendo parole irrispettose e ingiuriose nei loro confronti, per contestarne l’operato».

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