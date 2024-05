Il primo round se lo aggiudica il Benevento: 1-0 con gol di Talia proprio nel momento in cui la Torres stava dominando. La squadra sassarese cerca invano il pareggio, quindi dovrà per forza vincere sabato al “Vanni Sanna” nel match di ritorno.

Torres subito autoritaria e che pressa alto. Al 4' Fischnaller cerca um triangolo ampio con Scotto ma il passaggio di ritorno è leggermente lungo. Sul primo angolo, da destra, Mastinu calcia alto in area dove Antonelli irrompe ma non riesce ad abbassare la traiettoria. Al 11' cross da sinistra di Mastinu, va incontro alla palla Fischnaller che la manca e Zecca da dietro un difensore colpisce ma senza inquadrare la porta. Al quarto d'ora punizione di Scotto che passa attraverso barriera: vola e respinge Paleari.

La prima vera azione del Benevento sblocca il risultato: a destra Talia accelera, sono fuori posizione i rossoblù, passa fra Mastinu e Giorico, entra in area e segna di potenza all'incrocio. La reazione dei rossoblù porta al tiro Giorico, ma un difensore fa barriera e mette in angolo. Benevento vicino al raddoppio al 38': Improta scatta bene sul filo del fuorigioco in area, si libera di Dametto con palleggio aereo ma conclude a lato. Subito dopo scatta Lanini a sinistra e serve il solissimo Ciciretti, ma è partito in fuorigioco e la rete non è valida.

Al 45' grande verticalizzazione di Mastinu per Zecca a destra che scatta bene, ma il suo cross centrale viene intercettato da un difensore.

Nel secondo tempo ci prova subito Improta: blocca Zaccagno. Al 57' Mastinu mette dentro da destra e Ruocco gira bene di testa ma la palla è leggermente alta. Doppio cambio per la parte sinistra della Torres con Kujabi e Liviero. Intanto è ancora Ruocco che ci prova da fuori al 60'. Incredibile un minuto dopo su mischia in area campana e Scotto da due metri non riesce a deviare per il gol.

Il Benevento inserisce prima un difensore e poi un centrocampista per passare al 4-4-2. Occasionissima al 92' col neo entrato Goglino che in area sul fondo “scucchiaia” per Diakite che di testa non riesce a imprimere forza e Paleari vola e blocca vicino all'incrocio. Al 95' traversone da sinistra di Liviero, il portiere coi pugni rinvia male ma Kujabi non ne approfitta e conclude sbilenco.

