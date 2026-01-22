Chiuso il girone d'andata con la netta vittoria nel derby contro la Tharros (5-1) la Women Torres apre il ritorno della serie C di calcio femminile sul campo della corazzata Pro Sesto. Il calcio d’inizio è fissato per sabato alle 14 al Centro Sportivo Breda a Sesto San Giovanni.

Sarà la terza volta che Women Torres e Pro Sesto si affrontano in stagione, la prima in occasione del match di apertura del campionato, mentre la seconda lo scorso 4 gennaio negli Ottavi di Finale di Coppa Italia. Un banco di prova importante quello che attende le ragazze di mister Riu.

Al momento la classifica vede le sassaresi al 10° posto, a quota 12 punti, alla pari con il Torino, a distanza di 5 lunghezze dalla zona play-out. Di contro, la Pro Sesto, occupa la terza casella nella graduatoria a quota 24 punti, a -5 dalla zona playoff.

Fiducioso il presidente Andrea Budroni che sottolinea il lavoro fatto dal tecico Emanuele Riu, chiamato a campionato in corso: "Ha dato non solo un nuovo assetto tattico al gruppo, ma ha portato quell'agonismo e cattiveria da giocatore che servivano alle ragazze. Noi come societò abbiamo rinforzato la squadra con gli innesti di Dahine e Kubota che hanno bisogno ancora di un po' di tempo per ambientarsi".

