La grande esaltazione col secondo posto, la delusione con l'eliminazione ai quarti promozione e le nuove ambizioni per puntare a quella serie B che è ormai un obiettivo, non più un sogno.

Dopo lo spazio lasciato alla prelazione dei vecchi abbonati la Torres apre oggi la vendita libera dei tagliandi per la stagione. Sono acquistabili nella Club House rossoblù dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 13 e dalle 17 alle 20.

Particolarmente convenienti gli abbonamenti ridotti che vanno dai 100 euro in curva (25 euro per gli Under 12) ai 45 euro per gli Under 12 in gradinata.

C'è anche la Promo family: l’acquisto di un abbonamento intero, sarà vincolato al contemporaneo acquisto di un abbonamento ridotto (donne, over 65, under 18, disabili fino al 99%).

© Riproduzione riservata