Serie C, cade il Sant’Orsola: Nuoro e Ozieri agganciano la vettaLa quarta giornata rimescola le carte in vetta alla classifica
La quarta giornata del campionato di Serie C regionale di basket maschile rimescola le carte in vetta. Il Sant’Orsola, fino a ieri capolista solitario, si arrende in casa al Calasetta (76-79) nonostante i 34 punti di Luca Sanna. I sulcitani centrano così la seconda vittoria stagionale, mentre i sassaresi vengono raggiunti in classifica da Sirius Nuoro e Demones Ozieri.
La squadra barbaricina espugna il campo dell’Olimpia Cagliari (66-77), mentre Ozieri ha la meglio su Carbonia (86-83) al termine di una sfida spettacolare e decisa solo nei possessi finali.
Colpo esterno anche per la Dinamo Academy, vittoriosa sul parquet della Ferrini Quartu (88-97). I quartesi restano ancora a secco di successi, superati in fondo alla classifica dalla Torres, che piega di misura l’Antonianum (74-73). Ha riposato la Fisiokons Aurea Sassari.
Demones Ozieri – Scuola Basket Carbonia 86-83
Parziali: 25-9; 23-20; 18-23; 20-31.
Ozieri: Cordedda 5, Poloni 14, Vasselli 17, Serra 11, S. Monaco 16, G. Monaco 17, Fara 4. All. Cadoni.
Carbonia: Boi 2, Angius 8, Barreiro 9, Deliperi 14, Crobu 8, Sciascia 2, Cau 9, Putignano 31. All. Matteu.
Tiri liberi: Ozieri 20/32; Carbonia 23/30.
Arbitri: Mameli di Ittiri, Sanna di Sassari.
SEF Torres – Basket Antonianum 74-73
Parziali: 20-22; 24-13; 18-19; 12-19.
Torres: E. Pitirra 8, Casula 4, Dell’Erba 2, D’Elia 11, Casu 32, Pompianu 17. All. Mura.
Antonianum: Medda 5, R. Mattana 9, Ruggeri 4, Malpede 8, Suriano 22, Jordan 10, Pirisi 6, A. Mattana 7, Tiragallo 2. All. Atella.
Tiri liberi: Torres 10/25; Antonianum 18/31.
Arbitri: Fiorin di Nurachi, Atzeni di Arbus.
Basket Sant’Orsola – Camping La Salina Calasetta 76-79
Parziali: 10-18; 18-17; 17-25; 31-19.
Sant’Orsola: Vargiu 3, Sanna 34, Aroni 6, Camboni 3, Raffo 7, Peruzzi 16, Casu 3, Barabino 4. All. Ruiu.
Calasetta: Amadori 2, Vivi 7, Mpeck 14, Targonskis 17, Zucca 8, Werlich 19, Ranucci 3, Fucka 9. All. Frisolone.
Tiri liberi: Sant’Orsola 20/26; Calasetta 14/26.
Arbitri: Cherchi e Cappelloni di Sassari.
Ferrini Pisano Arredamenti – Polisportiva Dinamo 88-97
Parziali: 24-22; 16-23; 22-27; 26-25.
Ferrini: Pedrazzini 15, Murru 2, Piras 10, Pisu 1, Taccori 3, Fancello 16, Sassaro 15, Madau 2, Astara 5, Marras 19. All. Sassaro.
Dinamo: Brunu 3, Cubeddu 7, Moscaritolo 7, Cecchini 11, Meschini 20, Re 23, Cipriano 18, Correddu 2, De Rosas 6. All. Sassu.
Tiri liberi: Ferrini 21/30; Dinamo 24/36.
Arbitri: Saddi di Quartu S.E., Atzeni di Arbus.
Olimpia Cagliari – Sirius Pallacanestro Nuoro 66-77
Parziali: 20-20; 19-24; 12-19; 15-14.
Olimpia: Cossu 13, Di Ciaula 8, Serra 12, Sanna 27, Porcu 2, Terrosu 4. All. Zucca.
Nuoro: Assui 2, Canu 9, D. Radakovic 5, Spina 2, V. Radakovic 16, Doglio 17, Galantino 26. All. Puddu.
Tiri liberi: Olimpia 17/20; Nuoro 14/23.
Arbitri: Seu di Quartucciu, Fiorin di Nurachi.