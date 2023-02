Tra l’avvio e la fine della fase a orologio, si alternano i campionati regionali di serie B e C Femminile di basket. Il massimo campionato regionale partirà con la seconda fase nel prossimo weekend, mentre la C chiude la seconda fase e ora attende la griglia playoff.

Serie B. Prima della fase a orologio, c’era da recuperare la partita tra Antonianum Quartu e Mercede Alghero, valida per la 5° di ritorno. Si impongono, dopo aver inseguito per buona parte dei 40’ di gioco (29-27 al 20’) le algheresi per 56-59. Mercede che riesce a impattare nella terza frazione (43 pari al 30’) e sorpasso finale, grazie anche ai 20 punti siglati da Galluccio. Quartesi che, nonostante la sconfitta, chiudono al secondo posto. Ora tempo di fase a orologio, che decreterà la classifica finale. Intanto, dopo la regular season, la vetta è dell’imbattibile Virtus Cagliari, seguita da Antonianum e Kiron; dietro San Salvatore Selargius e Mercede, mentre chiudono Astro, Su Planu, New Basket Ploaghe e Cus Cagliari. Il quadro della prima partita del girone a “orologio”: Antonianum-Kiron; Astro-New Basket Ploaghe; Virtus Cagliari-San Salvatore Selargius; Mercede-Cus Cagliari. Riposa Su Planu.

Serie C. Nel girone unico regionale si chiude la fase a orologio, senza nessuno scossone. Vince, infatti, anche l’ultima gara il Basket 90, contro il Basket Nulvi, per 65-58. Bella partita che, però, ha confermato la forza della compagine sassarese. Netto successo, invece, della Coral Alghero contro la Pallacanestro Nuoro (46-83). Chiude il quadro delle partite la vittoria, al termine di 40’ combattutissimi, del Basket Quartu (Astero migliore con 11 punti) sul campo del Condor Monserrato per 43-44. Nei prossimi giorni, intanto verrà ufficializzata la griglia playoff.

© Riproduzione riservata