Si forma un quartetto al comando del torneo di Serie B Regionale Femminile di basket. Le squadre vittoriose all’esordio, tranne il Cus Cagliari che osservava il turno di riposo, infatti, hanno bissato il successo dell’esordio.

Il poker. Antonianum Quartu, Mercede Alghero, San Salvatore ed Elmas sono le 4 compagini in vetta. Le quartesi si impongono tra le mura di casa contro Nulvi (79-39). Il break che “spacca” la partita arriva prima dell’intervallo (33-14 al 20’). Nella ripresa le padrone di casa controllano e allungano ulteriormente il divario. Miglior realizzatrice è Ljubenovic, con 20 punti. La Mercede, invece, supera Il Gabbiano per 91-49. Avvio sprint delle algheresi che vanno sul +31 al 20’ (52-21). Nella ripresa le ragazze allenate da Manuela Monticelli controllano, guidate anche dai 22 punti messi a segno da Galluccio. Un San Salvatore corsaro vince 30-75 sul campo del Su Planu. Contesa virtualmente chiusa già nella prima parte di gara (14-50 al 20’). Top scorer della gara è Lapa, del San Salvatore, con 18 punti. Infine, colpo esterno di Elmas, vittorioso a Nuoro per 54-63. Equilibrio nell’arco dei 40’ di gioco, con le ospiti a comandare sempre seppur con poco margine (33-37 al 20’ e 47-52 al 30’). Nel finale il quintetto allenato da Stefano Schirru riesce a gestire il ritorno nuorese e porta a casa la vittoria. A Nuoro non bastano i 25 punti di Ruiu, miglior realizzatrice della gara.

La “prima”. Esordio casalingo con vittoria per l’Astro che si impone contro la Virtus Cagliari per 85-40. Dopo un avvio favorevole alle virtussine (12-15 al 10’), le ragazze allenate da Simone Grandesso allungano nel secondo quarto (35-19 al 20’) e chiudono la gara nella ripresa. Nell’Astro da segnalare i 15 punti firmati da Matta.

© Riproduzione riservata