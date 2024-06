Si disputerà domani, domenica 2 giugno, la quinta giornata del campionato nazionale di Serie B di tennis a squadre maschile e femminile.

Nella B1 maschile, il Tc Alghero (girone 1) gioca sui campi del Tc Schio, la Torres Tennis (girone 2) a Reggio Calabria contro il Tc Pharaon, Tc Porto Torres e Tc Terranova (girone 3), rispettivamente in casa del Ct Bari e del Ct Pontedera, mentre il Tc Cagliari (girone 5) riceve i milanesi del Quanta Club.

Nel girone 2 della B1 femminile, il Tc Cagliari vola a Pesaro per sfidare il Tc Baratoff.

Nel girone 7 di B2 maschile, il Poggio Forte Village gioca sul cemento del Tennis Park di Calenzano, in provincia di Firenze. In trasferta anche le due squadre sarde nel girone 3 della B2 femminile: il Ct Decimomannu va a Macerata contro il Tennis Giuseppucci, mentre la Torres è a Milano, per sfidare il Quanta Club.

© Riproduzione riservata